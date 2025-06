REGENSBURG. Am Dienstag, den 10.06.2025, wurden in zwei Apotheken im Stadtgebiet gefälschte Rezepte vorgelegt. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt aufgrund Betrugs und Urkundenfälschung.

Gegen 15:10 Uhr wurde in einer Apotheke im Stadtteil Burgweinting durch einen unbekannten Mann ein Rezept für ein verschreibungspflichtiges Medikament eingelöst. Später stellte eine Mitarbeiterin Unregelmäßigkeiten fest. Der Abholer entsprach nicht der im Rezept genannten Person. Etwa 35 Minuten später, gegen 15:45 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Tatverdächtiger in einer Apotheke im Regensburger Osten ein weiteres gefälschtes Rezept einzulösen. Die Mitarbeiterin verwies auf eine spätere Abholung. Der Verdächtige erschien nicht erneut. Das gefälschte Rezept wurde durch die Polizei sichergestellt.

Täterbeschreibung:

ca. 160 – 170 cm groß

kurze, schwarze Haare

schmächtige Statur

dunkle Bekleidung

Durch die Kriminalpolizei Regensburg wurden nun die Ermittlungen übernommen. In beiden Fällen werden Tatzusammenhänge geprüft. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat am Dienstag, den 10.06.2025, im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Friedrich-Viehbacher-Allee oder der Von-Seeckt-Straße in Regensburg gemacht, die im Zusammenhang mit den oben geschilderten Sachverhalten stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder jede andere Polizeiinspektion entgegen.