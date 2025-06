REGENSBURG. Eine Seniorin wurde am Dienstagnachmittag Opfer eines Callcenter-Betrugs. Hierbei nutzten die Betrüger die Masche des „Falschen Polizisten“ und dass ein Einbruch beim Opfer bevorstehe. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Dienstagnachmittag, 10.06.2025, erhielt eine 83-jährige Seniorin einen Anruf von einem bislang unbekannten Täter. Dieser gab sich am Telefon als Kriminalhauptkommissar aus und behauptete, dass bei einem mutmaßlichen Dieb ein Zettel mit dem Namen der Geschädigten gefunden worden sei und die Polizei davon ausgehe, dass bei ihr eingebrochen werden soll. Im Vertrauen auf die Angaben des Anrufers packte die Seniorin sämtlichen Schmuck sowie Bargeld in eine Tüte.

Kurz darauf erschien ein Abholer an der Haustür, nahm die Wertgegenstände an sich und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Seniorin hat erst am darauffolgenden Tag den Vorfall gemeldet.

Beschreibung des Abholers:

ca. 175 cm groß,

kurze schwarze gelockte Haare

ca. 35 Jahre alt

Oberbekleidung: weißes T-Shirt

osteuropäische Erscheinung

helle Hautfarbe (weder besonders gebräunt, noch auffallend blass)

schlanke Statur

Bart unbekannt (zumindest kein Vollbart)

(Kein Tattoo, Schmuck oder ähnlich auffälliges)

Führte bei der Flucht eine weiße Plastiktüte mit, bei welcher der Henkel gerissen ist

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt und sucht Zeugen. Haben Sie am Dienstagnachmittag, 10.06.2025, zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr im Bereich Regerstraße/Lisztstraße/Carl-Maria-von-Weber-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht (z. B. verdächtige Personen oder Fahrzeuge), die mit dem Betrug in Verbindung stehen könnten? Dann wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder auch an jede andere Polizeiinspektion.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz warnt eindringlich vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen. Legen Sie bei solchen Gesprächen sofort auf!

Weitere Tipps der Polizei gegen „Falsche Polizisten“: