STAMMHAMM, LKR. EICHSTÄTT, ABENSBERG, OT OFFENSTETTEN, LKR. KELHEIM. Einem Zeugen fiel am gestrigen Mittwoch im niederbayerischen Offenstetten ein unfallbeschädigtes Fahrzeug mit laufendem Motor auf. Über die hinzugerufene Polizei konnte schnell festgestellt werden: Das Fahrzeug war kurz zuvor an der Hauptstraße in Stammham gestohlen worden.

Gegen 11:45 Uhr teilte ein Anwohner mit, dass seit den frühen Morgenstunden ein blauer Audi A6 mit defekten Reifen und laufendem Motor nahe seines Anwesens in Offenstetten stehen würde. Etwaige Personen befänden sich nicht im Fahrzeug.

Über die verständigte Polizei wurde der Halter des Wagens kontaktiert, der daraufhin das Fehlen seines Fahrzeuges feststellte. Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei Ingolstadt ergaben, dass der mit einem sogenannten Keyless-Entry-System ausgestattete Pkw mit einem Zeitwert von rund 35000 Euro etwa zwischen 22:00 Uhr am Dienstag und 05:00 Uhr am Mittwoch von Unbekannten entwendet worden war.

Eventuelle Zeugen werden gebeten, Hinweise zum möglichen Unfallgeschehen oder dem Verbleib des Fahrers in Offenstetten sowie verdächtige Wahrnehmungen in Stammham unter der Telefonnummer 0841-93430 zu melden.