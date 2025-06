NÜRNBERG. (609) Am 14.06.2025 findet in Nürnberg eine Versammlung in Form eines Autokorsos statt. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Behinderungen einstellen.



Der Autokorso wird sich in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 18:30 Uhr auf folgender Wegstrecke durch das Stadtgebiet bewegen:

Bayernstraße/Münchener Straße (Parkplatz) - Jitzhak-Rabin-Straße - Ben-Gurion-Ring - Marienbader Straße - Passauer Straße - Cheruskerstraße - Dr.-Gustav-Heinemann-Straße - Welserstraße - Hintermayrstraße - Nordring - Nordwestring - Masixmillianstraße - Fürther Straße - Südliche Fürther Straße - Am Plärrer - Frauentorgraben - Bahnhofsplatz - Celtisunterführung - Pillenreuther Straße - Wölckernstraße - Allersberger Straße - Frankenstraße - Bayernstraße (Parkplatz)

Entlang der Route des Autokorsos kommt es zu Verkehrssperren und daraus resultierenden Behinderungen. Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und die Strecke im genannten Zeitraum nach Möglichkeit zu umfahren.



Erstellt durch: Michael Konrad