PFAFFENHOFEN A.D. ILM.Ein zunächst unbekannter Mann überfiel am Pfingstmontag eine Pfaffenhofener Tankstelle. Die Kriminalpolizei Ingolstadt konnte nun einen Tatverdächtigen festnehmen.

Gegen 12:40 Uhr hatte der maskierte Räuber eine Tankstellenshop an der Joseph-Fraunhofer-Straße betreten und unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe von Bargeld gefordert. Mit einer Beute im niedrigen dreistelligen Bereich verließ er das Gebäude und flüchtete auf einem Motorroller. Verletzt wurde niemand.

Eine sofort eingeleitete Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verlief zunächst ohne Ergebnis.

Nach intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei Ingolstadt gelang es, am gestrigen Mittwoch einen 16-jährigen Pfaffenhofener festzunehmen. Er steht in dringendem Tatverdacht, den Raub verübt zu haben. Bei einer Durchsuchung seines Zimmers in der elterlichen Wohnung konnten Beweismittel aufgefunden und sichergestellt werden.

Durch die sachleitende Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde gegen den Jugendlichen ein Haftbefehl beantragt und heute Vormittag durch einen Richter in Vollzug gesetzt.