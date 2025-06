HOF. Am Mittwochnachmittag übergab ein Mann nach einem Schockanruf Bargeld und Wertgegenstände an einen Unbekannten. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und sucht Zeugen der Geldübergabe in der Rupprechtstraße.

Gegen 13 Uhr erhielt der 87-Jährige den Anruf der Betrüger. Diese tischten ihm die übliche Geschichte von einem Verkehrsunfall auf, den ein naher Verwandter verursacht haben soll. Um diesen vor dem Gefängnis zu bewahren, sei nun eine hohe Kaution fällig. Vermutlich haben die Täter den Namen des Angehörigen durch eine Zeitungsannonce erfahren. Etwa um 13.30 Uhr übergab der Senior an einen unbekannten Geldabholer in der Rupprechtstraße Bargeld und Wertgegenstände im Wert von knapp 10.000 Euro.

Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben:

zirka 190 Zentimeter groß

etwa 30 Jahre alt

schlank

trug einen grauen Mantel und eine graue Cap

sprach gebrochen deutsch

Wer sachdienliche Angaben, insbesondere zur Geldübergabe, zur Identität des Geldabholers oder zu eventuellen Täterfahrzeugen machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 mit der Kripo Hof in Verbindung zu setzen.