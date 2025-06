OBERBERGKIRCHEN, LKR. MÜHLDORF AM INN. Am frühen Donnerstagmorgen, 12. Juni 2025, beschädigte ein ausgebrochenes Feuer vier Einfamilienhäuser in Oberbergkirchen. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden hierbei drei Personen leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen siebenstelligen Euro-Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn übernahm die Ermittlungen in dieser Sache.

Am Donnerstag (12. Juni 2025), gegen 1.45 Uhr, ging bei der Integrierten Leitstelle Traunstein die Mitteilung über den Brand einer Garage in Oberbergkirchen ein. Die sofort alarmierten regionalen Feuerwehren stellten nach deren Ankunft fest, dass das Feuer bereits auf das an die Garage angebaute Einfamilienhaus übergegriffen hatte. Trotz dem raschen und professionellen Eingreifen der Einsatzkräfte breiteten sich die Flammen auf drei weitere benachbarte Objekte aus. Nach mehrstündigen Löscharbeiten konnte der Brand abgelöscht werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden im Zuge der Löscharbeiten drei Helfer der Feuerwehr leicht verletzt. Die Bewohner der betroffenen Wohnanwesen konnten ihr „zu Hause“ eigenständig und nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt verlassen. Drei der vier beschädigten Objekte sind derzeit nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen siebenstelligen Euro-Betrag geschätzt.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Mühldorf am Inn. Noch in der Nacht übernahmen Beamte des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein die weiteren Ermittlungen in dieser Sache. Diese werden nun von den Brandfahndern des zuständigen Fachkommissariats 1 der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn fortgesetzt. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein ist nun unter anderem die Brandursache Gegenstand der kriminalpolizeilichen Untersuchungen.

In Zusammenarbeit mit Spezialkräften des Fachkommissariats für Spurensicherung sowie Sachverständigen des Bayerischen Landeskriminalamtes folgen nun zeitnah weitere Ermittlungen am Brandort. Hinweise auf ein vorsätzliches Brandstiftungsdelikt liegen derzeit nicht vor.

Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.