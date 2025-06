NÜRNBERG. (607) Wie mit Meldung 593 berichtet, zeigte sich am Freitagnachmittag (06.06.2025) ein zunächst Unbekannter vor zwei Kindern in Nürnberg-Langwasser in exhibitionistischer Art und Weise. Die Polizei konnte nun einen 35-jährigen Tatverdächtigen identifizieren.



Die beiden Kinder liefen gegen 14:30 Uhr von der U-Bahn nach Hause. In der Reichweinstraße trafen sie auf einen zunächst unbekannten Mann, welcher nur Boxershorts trug. Diese zog er im weiteren Verlauf herunter, sodass die Kinder sein Glied sehen konnten. Zudem lief er auf die Kinder zu, worauf diese nach Hause rannten.

Das für Sexualdelikte zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat in der Folge die weitere Sachbearbeitung übernommen. Im Zuge eines Zeugenaufrufs gingen bei den Ermittlern mehrere wichtige Hinweise ein. Im weiteren Verlauf befragten die Polizisten zahlreiche Zeugen und banden Beamte der Zivilen Einsatzgruppe Nürnberg in die Ermittlungsarbeit ein.

Im Rahmen der nun folgenden Fahndungsmaßnahmen fiel den Zivilbeamten am Mittwochnachmittag (11.06.2025) ein Mann auf, der mit Boxershorts bekleidet durch Nürnberg-Langwasser lief. Eine anschließende Kontrolle ergab, dass es sich um einen 35-jährigen Mann handelte. Noch am Nachmittag erhärtete sich der Tatverdacht gegen den 35-Jährigen. Er muss sich nun entsprechend strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Christian Seiler