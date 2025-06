PASSAU. Am Dienstagabend (10.06.2025) kam es zu einer Auseinandersetzung am Busbahnhof in Passau. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 22.00 Uhr kam es am Zob zu einer Streitigkeit. Zwei unbekannte Personen gingen einen 16-Jährigen an, der gerade in den Bus Richtung Grubweg einsteigen wollten. Einer der Unbekannten packte der 16-Jährigen, zog ihn aus dem Bus heraus, bedrohte und beleidigte ihn. Ein Begleiter kam dem 16-Jährigen zur Hilfe, wobei er ebenso bedroht wurde. Er konnte sich zu Fuß unverletzt entfernen. Der 16-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Zeugenaufruf

Personen, die Hinweise zu den unbekannten Personen geben können, oder die Auseinandersetzung am Busbahnhof beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kripo Passau unter der 0851/9511-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Insbesondere richtet sich der Zeugenaufruf an Personen, die bereits im betroffenen Bus saßen, der um 22.00 Uhr Richtung Grubweg fahren sollte.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 12.06.2025, 08.20 Uhr