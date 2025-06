WURMANNSQUICK, LKR. ROTTAL-INN. Am 11.06.2025 gegen 17:00 Uhr kam es auf der B588 bei Hirschhorn zu einem schweren Verkehrsunfall, bei welchem eine Person schwer verletzt wurde.

Ein 77-jähriger polnischer Staatsangehöriger wollte mit seinem Pkw von Hammersbach kommend auf die B588 abbiegen. Hierbei übersah der 77-jährige wohl das Wohnmobil des 67-jährigen aus Mitterskirchen, der auf der B588 von Eggenfelden in Richtung Mitterskirchen unterwegs war. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Unfallverursacher war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Der 77-jährige wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der 67-jährige Wohnwagenfahrer wurde leicht verletzt und ebenso in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Gutachter, weswegen die Verkehrsunfallaufnahme andauert und die B588 bis 21.00 Uhr gesperrt war. An der Unfallstelle waren die Feuerwehren Hirschhorn, Mitterskirchen und Wurmannsquick.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Eggenfelden, Tel.: 08721/9605-20

Veröffenticht: 12.06.2025, 07.20 Uhr