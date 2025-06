REGENSBURG. Über das Pfingstwochenende wurde durch unbekannte Täter in eine Arztpraxis im Castra Regina Center eingebrochen. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

In der Zeit von Samstag, den 07.06.2025, 14:00 Uhr, bis Dienstag, den 10.06.2025, 07:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Arztpraxis im Castra Regina Center in Regensburg. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt ins Gebäude und entwendeten Bargeld im unteren dreistelligen Bereich sowie Rezeptvordrucke für Medikamente.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer im genannten Tatzeitraum im Bereich des unweit des Regensburger Hauptbahnhofes gelegenen Castra Regina Centers verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg zu melden.