REGENSTAUF. Am Dienstagvormittag wurde eine Seniorin Opfer eines Callcenter-Schockanrufs. Bislang unbekannte Täter erbeuteten Bargeld und Schmuck im fünfstelligen Wert. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt und sucht Zeugen.

Am Dienstagvormittag, 10.06.2025, erhielt eine 84-jährige Seniorin in Regenstauf einen Anruf von einem bislang unbekannten Täter, der sich als Polizeibeamter ausgab. Unter dem Vorwand eines angeblichen Einbruchs in der Nachbarschaft erkundigte sich der Anrufer nach Bargeld und Wertgegenständen im Haus der Geschädigten. In der Folge verpackte die Seniorin Bargeld und Schmuck in ein Behältnis und stellte dieses vor ihre Haustüre. Ein bislang unbekannter Abholer nahm dieses an sich und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt und sucht Zeugen. Haben Sie am Dienstagvormittag, 10.06.2025, zwischen 09:30 Uhr und 11:20 Uhr im Bereich Blütenweg/Hauzensteiner Str./Friedenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht (z. B. verdächtige Personen oder Fahrzeuge), die mit dem Betrug in Verbindung stehen könnten? Dann wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder auch an jede andere Polizeiinspektion.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz warnt eindringlich vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen. Legen Sie bei solchen Gesprächen sofort auf!

Weitere Tipps der Polizei gegen Callcenter-Betrüger: