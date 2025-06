KEMPTEN. Am Montagabend, den 2. Juni 2025, gegen 20:00 Uhr, kam es im Bereich der Alpenrosenstraße zu einem Raubüberfall auf eine Seniorin. Zwei junge Männer näherten sich der Frau, als diese an ihrem abgestellten Pkw beschäftigt war, und rissen ihr die Handtasche aus der Hand. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Boleite. Der Beuteschaden lag im niedrigen dreistelligen Bereich.

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete die Tat und alarmierte umgehend über Notruf die Polizei. Dank der präzisen Täterbeschreibung und der angegebenen Fluchtrichtung konnten die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Kempten, unterstützt durch die Bundespolizei Kempten und die Grenzpolizeiinspektion Pfronten, unverzüglich Fahndungsmaßnahmen einleiten. Bereits kurze Zeit später nahmen die Beamten zwei Tatverdächtige im Nahbereich fest. Bei ihnen handelt es sich um zwei 20-jährige Männer aus dem Raum Kempten. Die sachleitende Staatsanwaltschaft Kempten beantragte gegen beide Beschuldigten Haftbefehle, woraufhin sie auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Kempten dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt wurden. Dieser erließ Haftbefehl gegen einen der beiden Männer, der über keinen festen Wohnsitz verfügt. Die Beamten brachten ihn im Anschluss in eine bayerische Justizvollzugsanstalt. Gegen den zweiten Tatverdächtigen wurde kein Haftbefehl erlassen, da dieser die zur Last gelegten Taten umfassend einräumte.

Die Geschädigte blieb bei dem Raubüberfall körperlich unverletzt.

Umfangreiche Serie von Einbrüchen aufgeklärt

Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnten den beiden Beschuldigten mehrere weitere Straftaten zur Last gelegt werden – unter anderem eine Serie von Einbrüchen in Kempten:

23. auf 24. Mai 2025 – Einbruch in Konditorei (Im Steufzgen): Die Täter drangen gewaltsam in die Verkaufsräume ein. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag, der entstandene Sachschaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich.

25. Mai 2025 – Einbruch in Praxisräume (Lindauer Straße): Durch Einschlagen einer Fensterscheibe gelangten die Täter in die Praxisräume. Darin entwendeten sie Bargeld in niedriger dreistelliger Höhe. Der Sachschaden beläuft sich auf eine mittlere dreistellige Summe.

27. auf 28. Mai 2025 – Einbruch in Imbissbude (Füssener Straße): Die Täter drangen in die Verkaufsräume ein und entwendeten Bargeld samt Kasse. Der Schaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich.



Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zum jeweiligen genauen Tatablauf und zur Klärung möglicher weiterer Delikte, werden durch Kriminalpolizei Kempten unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten geführt. (KPI Kempten)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).