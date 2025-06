B20, AITERHOFEN, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am 11.06.2025, um kurz nach 10:00 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 20 bei Aiterhofen ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung mehrerer Fahrzeuge. Die Fahrbahn war zeitweise in beide Richtungen gesperrt.

Zwei Motorradfahrer kollidierten auf der B20 bei Straubing mit einem vorausfahrenden Lastwagen. Bei diesem schaltete sich der Notbremsassistent an, nachdem ein zuvor Überholender unmittelbar vor dem Lkw einscherte. Hinter dem Lastwagen fuhr zu diesem Zeitpunkt unter anderem eine Motorradgruppe mit mehreren Fahrzeugen. Zwei Motorradfahrer im Alter von 54 und 65 Jahren konnten nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierten mit dem Heck des Lastwagens. Der 54-Jährige wurde nach derzeitigen Stand leicht verletzt, der 65-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Beide wurden jeweils mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe eines fünfstelligen Betrags. Die B20 war während der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt.

Das Fahrzeug, das unmittelbar vor dem Unfall knapp vor dem Lastwagen einscherte, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Straubing führt intensive Fahndungsmaßnahmen durch. Insbesondere wurden diverse Dash-Cam Aufzeichnungen von entgegenkommenden und nachfolgenden Fahrzeugen gesichert, welche derzeit ausgewertet werden. Hierbei ergaben sich erste Hinweise auf einen möglichen Unfallverursacher.

Veröffentlicht: 11.06.2025, 13.50 Uhr