GRÄFENBERG, LKR. FORCHHEIM. Am Dienstagnachmittag waren Telefonbetrüger mit der Masche des Schockanrufes erneut erfolgreich. Sie brachten eine 67-Jährige dazu, Bargeld und Wertgegenstände an einen unbekannten Abholer zu übergeben. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 13 Uhr erhielt die 67-Jährige in Lilling, einem Gemeindegebiet von Gräfenberg, einen Anruf von den bislang unbekannten Tätern. Diese schilderten die übliche Geschichte eines schweren Verkehrsunfalls, den angeblich ein naher Angehöriger verursacht haben soll. Um die vermeintlich bevorstehende Gefängnisstrafe zu verhindern, übergab die Frau im Glauben an eine notwendige Kautionszahlung Bargeld sowie Gold im Gesamtwert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages an einen Abholer. Die Übergabe fand am Dienstagnachmittag zwischen 14.15 Uhr und 14.30 Uhr in der Nähe des Dorfplatzes statt.

Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben:

etwa 180 Zentimeter groß

leicht untersetzt

30 bis 35 Jahre alt

dunkelblondes Haar

bekleidet mit einer hellen, dreiviertellangen Stoffhose

Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat die beschriebene Person oder ein verdächtiges Fahrzeug am Dienstagnachmittag in Lilling gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 entgegen.