NÜRNBERG. (605) Am Mittwochvormittag (11.06.2025) kam es im Nürnberger Stadtteil Eibach zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einer Fußgängerin. Eine 71-jährige Frau erlitt hierbei schwere Verletzungen.



Gegen 10:00 Uhr befuhr ein Lkw die Eibacher Hauptstraße in Richtung Reichelsdorf. In diesem Bereich entstand ein Rückstau, weshalb der Fahrverkehr nur stockend vorankam und hierbei häufig anhalten musste. Zu diesem Zeitpunkt trat eine 71-jährige Fußgängerin auf die Fahrbahn und wollte diese mutmaßlich überqueren. Hierbei wurde die Frau aus bislang ungeklärter Ursache von dem Fahrzeug erfasst und teilweise überrollt. Die 71-Jährige erlitt dadurch schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

Die Verkehrspolizei Nürnberg nahm das Unfallgeschehen vor Ort auf. Von zentraler Bedeutung für die weiteren Ermittlungen ist nun die genaue Feststellung des Unfallhergangs. Im Zusammenhang mit der Unfallaufnahme war die Eibacher Hauptstraße bis etwa 11:00 Uhr in beide Richtungen gesperrt.



Erstellt durch: Christian Seiler