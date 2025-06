MEMMINGEN. Am 07.06.2025 fand in einer Schrebergartensiedlung eine Veranstaltung mit Musikdarbietung Angehöriger der rechten Szene statt. Die Polizei reagierte mit entsprechenden Kontrollmaßnahmen.

Nachdem polizeilich bekannt wurde, dass sich im Bereich Memmingen Angehörige der rechten Szene am vergangenen Samstagabend (07.06.2025) in einer Schrebergartensiedlung zu einer Veranstaltung mit Musikdarbietung treffen, führte die Polizei im Umfeld umfangreiche Kontrollmaßnahmen mit Unterstützung von Kräften der Bayerischen Bereitschaftspolizei durch. Der Veranstalter deklarierte die Feier als private Geburtstagsfeier. In diesem Zusammenhang stellte die Polizei einen 21-jährigen Mann mit Wohnsitz in Österreich fest, welcher im Umfeld der Örtlichkeit auf öffentlichem Verkehrsgrund eine Hakenkreuzfahne sichtbar in die Höhe hob. Die Fahne stellte die Polizei sicher, er wurde wegen eines Vergehens der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zur Anzeige gebracht.

Die Veranstaltung war ersten Erkenntnissen nach nicht öffentlichkeitswirksam und verlief störungsfrei. Das für Staatsschutzdelikte zuständige Fachkommissariat der Memminger Kriminalpolizei führt in enger Zusammenarbeit mit der Sicherheitsbehörde Ermittlungen, inwieweit es sich bei der Feier um eine anmeldepflichtige Veranstaltung gehandelt hat. Eine Nichtanmeldung ist bußgeldbewährt. (KPI Memmingen)

