KRONACH / LICHTENFELS. Unbekannte Täter brachten über das Pfingstwochenende diffamierende Schriftzüge im Eingangsbereich zweier Supermärkte in Kronach und Lichtenfels an.

In Kronach wurde ein Verbrauchermarkt in der Weißenbrunner Straße zum Ziel der bislang unbekannten Täter. Im Zeitraum zwischen Pfingstmontag, 19 Uhr, und Dienstagmorgen, 6 Uhr, sprühten sie im Eingangsbereich des Marktes diffamierende Schriftzüge in Bezug auf das Tierwohl auf.

Ein gleichgelagertes Vorgehen stellte die Polizei in Lichtenfels fest. Dort brachten Unbekannte im Eingangsbereich des Supermarktes in der Straße „Mainau“ im Zeitraum von Samstag, 20.30 Uhr, bis Dienstag, 6 Uhr, dieselben Schmierereien an.

Die Kriminalpolizei Coburg hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 bei der Kripo Coburg zu melden.