ASCHAU AM INN, LKR. MÜHLDORF AM INN. Am Freitag, 6. Juni 2025, konnte ein mit Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Traunstein gesuchter Mann durch Polizeikräfte an einem Wohnanwesen festgenommen werden. Der insbesondere wegen Beihilfe zum erpresserischen Menschenraub verurteilte Straftäter wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Am 24. November 2023 wurde ein 41-jähriger Mann aus Aschau am Inn durch das Landgericht Traunstein wegen Beihilfe zum erpresserischen Menschenraub, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und weiterer Straftaten zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren elf Monaten verurteilt. Das Urteil ist seit 15. Mai 2024 rechtskräftig. Da der Mann die Strafhaft nicht ordnungsgemäß antrat, wurde gegen ihn durch die zuständige Staatsanwaltschaft Traunstein ein Vollstreckungshaftbefehl erlassen.

Umfangreiche und akribische Ermittlungen des Kommissariat 6 der Kriminalpolizei Rosenheim erbrachten schließlich den Aufenthaltsort des 41-jährigen Deutsch-Kasachen, welcher sich zwischenzeitlich ins Ausland abgesetzt hatte.

Am Freitagmorgen (6. Juni 2025), gegen kurz nach 8.00 Uhr, konnten Ermittler des Kommissariats 6 der Kriminalpolizei Rosenheim, mit Unterstützung des Rauschgifteinsatzkommandos (REK) des Bayerischen Landeskriminalamtes, den Gesuchten bei einer geplanten Festnahmeaktion in einem Wohnhaus in Aschau am Inn antreffen und festnehmen.

Im Anschluss wurde der Festgenommene einer Justizvollzuganstalt zugeführt, um dort die gegen ihn verhängte Freiheitsstrafe zu vollstrecken.