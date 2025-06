GÜNZBURG. Nach derzeitigen Erkenntnissen tötete ein 31-Jähriger am 09.06.2025 seine Großeltern. Beamte fanden das leblose Ehepaar in deren Wohnung auf.

Am gestrigen Pfingstmontag meldete sich ein 31-jähriger Mann und teilte mit, dass er am Vormittag seine Großeltern getötet habe und benannte deren Namen. Mit Unterstützung der Feuerwehr führte die Polizei eine Wohnungsöffnung durch. Hierbei fanden die Beamten zwei Personen leblos in der Wohnung auf. Sie wiesen Spuren von Gewalteinwirkung auf. Der Tatverdächtige räumte die Tat gegenüber den Beamten ein.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen geführt. Die Polizei führte erste Vernehmungen und Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durch. Parallel fand eine Obduktion der beiden Verstorbenen statt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen führte die Kriminalpolizei den 31-jährigen Tatverdächtigen der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Memmingen vor. Diese erließ gegen den Beschuldigten zwischenzeitlich Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des zweifachen Mordes. Die Beamten brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen des genauen Tathergangs und des Tatmotivs dauern an. (KPI Neu-Ulm)

