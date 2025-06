Fremder Mann nimmt Sechsjährige im Pkw mit und küsst sie mehrfach auf den Mund | Polizei ermittelt Tatverdächtigen

ILLERTISSEN. Am vergangenen Montagmittag lief eine Sechsjährige in Tiefenbach von der Schule nach Hause. Als sich das Mädchen im Bereich der Edelstetter Straße befand, hielt neben ihr ein weißer Pkw an. Aus dem Fahrzeug sprach sie ein älterer Mann an und fragte sie, ob sie bei ihm einsteigen und ihm den Weg zur Schule zeigen will. Nachdem die Sechsjährige eine Mitfahrt zunächst verweigerte, bettelte sie der Fremde an und bewegte sie letztlich dazu, zu ihm in den Pkw zu steigen. Nach Angaben der Sechsjährigen küsste der Mann sie während der Fahrt mehrfach gegen ihren Willen auf den Mund. Letztlich ließ er sie nach wenigen Minuten im Bereich ihrer Wohnanschrift aussteigen und sie rannte nach Hause, wo sie sich ihrer Mutter anvertraute. Anschließend meldeten beide den Vorfall bei der Polizei.

Die Polizeiinspektion Illertissen führte am nächsten Schultag umfangreiche Fahndungsmaßnahmen im Bereich Tiefenbach durch. Anhand der detaillierten Personen- und Fahrzeugbeschreibung, die die Sechsjährige der Polizei am Vortag übermittelt hatte, konnten die Polizeibeamten den Mann in Schulnähe feststellen und identifizieren. Gegen den 64-Jährigen wurden dabei mehrere Maßnahmen – unter anderem ein Aufenthaltsverbot für den Schulbereich – ausgesprochen bzw. veranlasst. In der Folge übernahm die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen die weiteren strafrechtlichen Ermittlungen. Unter anderem vollzogen die Kriminalbeamten bei dem 64-Jährigen einen Durchsuchungsbeschluss.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen konzentrieren sich auch darauf, ob andere Kinder durch den 64-Jährigen angesprochen wurden. Personen, die in den vergangenen Tagen und Wochen im Bereich Tiefenbach derartige Beobachtungen in Zusammenhang mit einem weißen BMW 1er (Baureihe E87) gemacht haben, werden daher gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm, Tel.: 0731/8013-0, in Verbindung zu setzen. (KPI Neu-Ulm)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).