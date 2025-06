NÜRNBERG. (600) Am vergangenen Wochenende (06.-08.06.2025) ereigneten sich im Nürnberger Westen mehrere Kellerbrände. Die Kriminalpolizei Nürnberg hat den Verdacht, dass die Brände vorsätzlich gelegt wurden und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken war am vergangenen Freitagnachmittag (06.06.2025) über die Integrierte Leitstelle (ILS) mitgeteilt worden, dass gegen 16:00 Uhr ein Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Peyerstraße ausgebrochen sei. Als Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Nürnberg-West sowie der Feuerwehr Nürnberg vor Ort eintrafen, war der Kellerbereich stark verraucht. Mehrere Personen klagten über Atembeschwerden, zogen sich aber letztlich keine Verletzungen zu.

Wenige Minuten später kam es unweit der Peyerstraße zu einem ähnlich gelagerten Brand im Keller eines Wohnanwesens in der Getrudstraße. Den Kameraden der Feuerwehr Nürnberg gelang es, die Flammen rasch zu bekämpfen.

Am Sonntagnachmittag (08.06.2025), gegen 17:50 Uhr, gerieten im Keller eines Wohnhauses in der Fürther Straße mehrere Gegenstände in Brand. Die Feuerwehr bekämpfte das Brandgeschehen, die Bewohner blieben unverletzt.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen an den Brandorten und führte unter anderem Spurensicherungsmaßnahmen durch. Inzwischen hat das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei die weitere Sachbearbeitung übernommen. Im Zuge der ersten Ermittlungen haben sich Anhaltspunkte ergeben, wonach die Brände mutmaßlich vorsätzlich gelegt wurden. Inwiefern die einzelnen Taten zusammenhängen, ist nun zentraler Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Zur Aufklärung der Taten bitten die Beamten um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe zu den Bränden aufgefallen sind oder die sonst sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112 – 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Christian Seiler