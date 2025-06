1068 – Polizei stoppt Jugendliche nach Hausfriedensbruch

Innenstadt – Am Montag (09.06.2025) verschafften sich mehrere Kinder bzw. Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren Zutritt zu einem Verkehrsübungsplatz im Remshartgäßchen.

Gegen 20.20 Uhr informierte ein Passant die Polizei über die Jugendlichen. Diese hatten zuvor ein Straßenschild vom Verkehrsübungsplatz des Kindergartens herausgerissen. Am Schild entstand nach derzeitigen Erkenntnissen kein Sachschaden. Die Polizei stoppte vor Ort die fünf Kinder bzw. Jugendlichen und übergab diese schließlich den Erziehungsberechtigten.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Hausfriedensbruchs.

1069 – Polizei stoppt Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Kriegshaber – Am Montag (09.06.2025) war ein 50-jähriger Autofahrer alkoholisiert in der Tunnelstraße unterwegs.

Gegen 22.30 Uhr meldeten Passanten den 50-Jährigen bei der Polizei, da er offenbar in Schlangenlinien unterwegs war und ein geparktes Auto touchiert hatte. Hierbei fuhr der 50-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Eine Polizeistreife stoppte den Mann an seiner Wohnanschrift. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und beschlagnahmten seinen Führerschein. Außerdem veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem 50-Jährigen, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den 50-Jährigen.

1070 – Polizei ermittelt zur Brandursache

Haunstetten – Am vergangenen Samstag (07.06.2025), gegen 13.00 Uhr, kam es zu einem Brand in einer Firma in der Haunstetter Straße. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach derzeitigem Stand wurde niemand verletzt.

Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 400.000 Euro. Nach aktuellen Erkenntnissen war ein technischer Defekt die Ursache für den Brand.

1071 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Lechhausen – Im Zeitraum von Sonntag (08.06.2025) bis Montag (09.06.2025) kam es zu einer Sachbeschädigung im Rotbuchenweg.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter beschädigten die Seitenscheibe eines Autos, das dort geparkt war. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1072 - Fahrscheinprüfer bei Kontrolle angegangen

Augsburg - Am Montag (09.06.2025) fuhren ein 23-Jähriger und ein 31-Jähriger ohne gültige Fahrkarte mit der Straßenbahn am Alten Postweg und widersetzen sich der Kontrolle.

Gegen 16.15 Uhr kontrollierte ein Fahrscheinprüfer zwei Personen. Die Beiden hatten keinen gültigen Fahrschein. Zunächst kam es zu Streitigkeit zwischen den drei Beteiligten. Im weiteren Verlauf entstand eine körperliche Auseinandersetzung. Die Beiden versuchten zu flüchten. Der Fahrscheinprüfer konnte sie jedoch festhalten und verständigte die Polizei.

Die Polizei ermittelt nun wegen Leistungserschleichung, Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung gegen den 23-Jährigen und 31-Jährigen.

1073 - Polizei ermittelt nach Diebstahl

Innenstadt - Zwischen Sonntag (09.06.2025), 10.00 Uhr, und Montag (09.06.2025), 13.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter Gegenstände aus einem Gartenhaus in der Perzheimstraße. Der genaue Beute- und Sachschaden wird derzeit geklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

1074 - Fahrübung ohne gültige Fahrerlaubnis

Augsburg - Am Montag (09.06.2025) war eine 17-Jährige ohne die notwendige Fahrerlaubnis auf dem Messeparkplatz unterwegs.

Gegen 20.35 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife die 17-Jährige Autofahrerin auf dem Messeparkplatz, da diese die Spur befuhr, welche für Fahrschulen reserviert ist. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass die Jugendliche nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Polizei unterband die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen die 17-Jährige.