KEMPTEN. Wie bereits berichtet, ereignete sich am Sonntag, den 27.04.2025, gegen die Mittagszeit, ein Überfall auf eine Tankstelle in der Oberstdorfer Straße. Hierbei raubte der Täter unter Einsatz eines machetenähnlichen Gegenstands einen größeren Bargeldbetrag und konnte zunächst unerkannt fliehen. Die Kriminalpolizei ermittelte nun einen Tatverdächtigen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Kempten ging seither unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten einer Vielzahl von Spuren und Hinweisen nach.

Auf Basis aktueller Zeugenhinweise gelang den Ermittlern nun der Durchbruch. Eine Durchsuchung am 05.06.2025 in Kempten führte zum Auffinden von umfangreichen und belastenden Beweismitteln. Der dringende Tatverdacht richtet sich gegen einen 24-jährigen Mann, den Beamte der Kriminalpolizei im Rahmen der Durchsuchung vorläufig festnahmen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten führten die Beamten der Kriminalpolizei den Tatverdächtigen am 06.06.2025 beim zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Kempten vor. Dieser setzte den beantragten Haftbefehl in Kraft. Die Beamten brachten den Mann in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Josef Ischwang, Leiter der KPI Kempten:

„Zeugenhinweise aus der Bevölkerung stellen regelmäßig eine wertvolle Unterstützung bei der Aufklärung von Straftaten dar. Ich kann daher nur jeden ermutigen, jeglichen Hinweis der Polizei mitzuteilen, auch wenn dieser nur marginal erscheinen mag. Er kann ein entscheidendes Puzzlestück darstellen, das die Aufklärung von schweren Straftaten ermöglicht.“

(KPI Kempten)

