884. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; eine Person verletzt – Giesing

Am Montag, 09.06.2025, gegen 23:10 Uhr, fuhr ein 48-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fiat, Pkw, die Deisenhofener Straße in Richtung Schwanseestraße.

Auf Höhe der Hausnummer 64 kollidierte er mit einem auf der anderen Straßenseite ordnungsgemäß geparkten Opel Pkw. Daraufhin kippte das Fahrzeug des 48-Jährigen um und blieb auf dem Dach liegen. Der 48-Jährige wurde durch den Unfall verletzt und wurde vom Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Im Laufe der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der 48-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, als er das Fahrzeug führte. Gegen ihn wird nun unter anderem aufgrund der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Die Deisenhofener Straße wurde im Bereich der Unfallstelle für rund zwei Stunden gesperrt. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

885. Vorsätzliche Brandstiftung an einem Pkw – Harlaching

Am Samstag, 07.06.2025, gegen 06:10 Uhr, erhielt die Polizei durch Passanten die Mitteilung über ein Fahrzeug, welches im Perlacher Forst (Geiselgasteigstraße 203) in Vollbrand stand. Das brennende Fahrzeug, ein Alfa Romeo, befand sich ca. 30 Meter vom Zufahrtsweg zu einem dort befindlichen Krankenhaus entfernt.

Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr konnte den in Vollbrand stehenden Pkw löschen, wodurch ein Übergreifen der Flammen auf den Wald verhindert werden konnte.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung durch mehrere Streifen der Münchner Polizei verlief negativ.

Nach aktuellem Ermittlungsstand besteht der Verdacht einer vorsätzlichen Brandstiftung.

Ermittler des Kommissariats 13 übernahmen vor Ort die kriminalpolizeilichen Maßnahmen, insbesondere die genaue Brandursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum des Samstags, 07.06.2025, zwischen 05:30 Uhr und 06:30 Uhr im Bereich des Perlacher Forstes, insbesondere der Geiselgasteigstraße, Isar geräumt und Sulz geräumt (Harlaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

886. Festnahme eines Tatverdächtigen nach sexueller Belästigung – Steinhausen

Am Montag, 09.06.2025, gegen 22:30 Uhr, befand sich ein 32-jähriger mit ukrainischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland schlafend und stark alkoholisiert in einer Straßenbahn. An der Trambahnstation „Einsteinstraße“ forderte der vom Straßenbahnführer hinzugezogene Verkehrsmeister den 32-Jährigen dazu auf, die Trambahn zu verlassen.

Aufgrund der starken Alkoholisierung wurde ein Rettungswagen hinzugezogen. Nachdem das Fahrzeug eintraf und die Retter mit der Untersuchung des 32-Jährigen begonnen hatten, griff der Mann mehrfach an das Gesäß der 24-jährigen Rettungssanitäterin, woraufhin die Polizei hinzugezogen wurde.

Die Polizei nahm den Tatverdächtigen vor Ort fest und brachte ihn zur Wache der Polizeiinspektion 22 (Bogenhausen). Da der 32-Jährige am Tattag mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde er zur Unterbindung weiterer Störungen in Gewahrsam genommen.

Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 15.

887. Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte – Sendling

Am Montag, 09.06.2025, gegen 23:00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 31-Jährigen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland im Bereich der Garmischer Straße. Sie stellten fest, dass er zuvor eine Spirituose aus einer Tankstelle entwendet hatte. Er wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zu einer Polizeiinspektion gebracht.

In der Polizeiinspektion sollte er aufgrund seines aggressiven Verhaltens gefesselt werden. Im Zuge dessen entriss sich der 31-Jährige dem Griff eines Polizeibeamten und schlug mehrfach gegen den Kopf einer Polizeibeamtin. Im weiteren Verlauf konnte er einen Gegenstand greifen und mit diesem zuschlagen. Mit Unterstützung weiterer Polizeibeamten konnte der 31-Jährige letztendlich gefesselt werden.

Ein Polizeibeamter und eine Polizeibeamtin wurden bei dem tätlichen Angriff verletzt und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie waren nicht mehr dienstfähig.

Der 31-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt. Er wurde ambulant versorgt und nach den erforderlichen Maßnahmen in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht. Dort soll er im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt werden.

Der 31-Jährige wurde unter anderem wegen des Widerstands und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und der Bedrohung angezeigt.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

888. Gefährliche Körperverletzung – Sendling

Am Samstag, 07.06.2025, gegen 10:00 Uhr, befand sich ein 45-Jähriger mit indischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland im Münchner Westpark. Dort kam er mit einer Gruppe von vier männlichen Personen ins Gespräch.

Im Laufe der Unterhaltung kam es aus bisher ungeklärten Gründen zu einem Streit. Hierbei schlugen die bislang unbekannten Täter mehrfach auf den 45-Jährigen ein, bis er bewusstlos wurde. Als er wieder aufwachte bemerkte er, dass sein Rucksack samt Inhalt weg war. Die unbekannten Täter waren bereits geflüchtet.

Der 45-Jährige begab sich zu einer Polizeiinspektion und erstattete Anzeige. Aufgrund seiner schweren Verletzungen wurde ein Rettungsdienst hinzugezogen. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kommissariat 24 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 30-40 Jahre alt, asiatisches Aussehen

ergänzend, Täter 1:

Ca. 180 cm groß, dicke Statur, dunkle, kurze, wellige Haare; bekleidet mit Jeans und T-Shirt

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Westparks (Sendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.