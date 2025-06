ALTENSTADT. Am Pfingstwochenende drangen in der Nacht von Sonntag auf Montag, etwa eine Stunde vor Mitternacht, vier unbekannte Täter in ein freistehendes Wohnhaus im Gemeindeteil Illereichen ein.

Die maskierten und dunkel gekleideten Täter überraschten die Hausbewohnerin in der Küche und brachten sie gewaltsam in den Flur. Auch der Hauseigentümer und zwei weibliche anwesende Jugendliche wurden von den handgreiflich agierenden Tätern im Flur fixiert und dort gefesselt. Die vier Täter durchwühlten auf der Suche nach Wertgegenständen das ganze Haus. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, waren die Täter mit Schusswaffen bewaffnet und schlugen die zwei Erwachsenen mehrmals mit der Hand ins Gesicht. Nach einer zweistündigen Absuche verließen die Täter, welche mit osteuropäischem Akzent sprachen, das Anwesen wieder. Aufgefundenen Schmuck und Wertgegenstände nahmen sie mit. Die Hausbewohner konnten sich kurze Zeit später von ihren Fesseln befreien und die Polizei verständigen. Die zwei Erwachsenen im Haus erlitten leichte Verletzungen. Der Beuteschaden liegt nach derzeitigem Erkenntnisstand im hohen fünfstelligen Bereich. Nach Verständigung der Polizei führten die Beamten umfangreiche Fahndungsmaßnahmen auch unter Einbindung eines Polizeihubschraubers durch. Die Fahndung verlief bisher ergebnislos. In der Nacht führte der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen die erforderlichen Erstmaßnahmen durch. In den frühen Morgenstunden wurden die Ermittlungen vor Ort und eine umfangreiche Spurensicherung von den zuständigen Fachkommissariaten der Kriminalpolizei Neu-Ulm übernommen.

Die Kriminalpolizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem ist im Bereich Illereichen in der Nacht von Sonntag auf Montag und auch schon zuvor etwas aufgefallen, was im Zusammenhang mit der Tat stehen könnte. Hinweise werden an die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 erbeten. (KPI Neu-Ulm)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).