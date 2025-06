NAILA, LKR. HOF. Am Montagabend brach in einem ehemaligen Fabrikgebäude in Naila ein Feuer aus. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 17.30 Uhr ging ein Notruf über einen Brand auf einem ehemaligen Fabrikgelände in der Hofer Straße ein. Eine Anwohnerin hatte das Feuer gemeldet. Als die Feuerwehrkräfte eintrafen, standen bereits schwarze Rauchwolken über dem Gebäude. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und es gelang der Feuerwehr, die Flammen rasch zu löschen. Der Brandschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache aufgenommen.