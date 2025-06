VILSHOFEN A. D. DONAU, LKR. PASSAU. Schleierfahnder der Passauer Grenzpolizeiinspektion haben am vergangenen Samstag, 07.06.2025, einen 19-jährigen Österreicher kontrolliert.

Der Mann war gegen 17.35 Uhr in einem ICE nach Österreich von den Schleierfahndern kontrolliert worden. In seiner mitgeführten Umhängetasche stellten die Fahnder rund ein halbes Kilogramm Haschisch sicher. Der 19-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erging zwischenzeitlich Haftbefehl, u. a. wegen des dringenden Tatverdachts des Handels mit Cannabis. Er wurde am Sonntag, 08.06.02025, dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Passau vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Veröffentlicht: 10.06.2025, 09.35 Uhr