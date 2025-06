GRAINAU, LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Am späten Sonntagabend, 8. Juni 2025, teilte ein Zeuge Einbrecher im Nachbaranwesen mit. Ein Täter konnte kurz darauf im Gebäude durch Polizeistreifen festgenommen werden, zwei weiteren Tätern gelang bisher unerkannt die Flucht. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Die Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am späten Abend des Pfingstsonntags (8. Juni 2025), gegen kurz nach 22.00 Uhr, hörte ein aufmerksamer Nachbar klirrendes Glas und nahm kurz darauf Lichtschein von Taschenlampen im benachbarten Einfamilienhaus in der Zugspitzstraße in Grainau wahr. Der Mann wählte daraufhin unmittelbar den Polizeinotruf und teilte seine Beobachtungen mit.

Aufgrund der Mitteilung fuhren umgehend alle zur Verfügung stehenden Polizeistreifen zu dem Anwesen. Noch im Gebäude konnte ein 40-jähriger polnischer Staatsangehöriger angetroffen und festgenommen werden.

Vermutlich zwei weitere Täter flüchteten in ein angrenzendes Waldstück. Es wurde umgehend eine Großfahndung nach den mutmaßlich zwei Geflüchteten eingeleitet – mit Unterstützung der Feuerwehr, der Bundespolizei und eines Polizeihubschraubers. Bislang verlief die Fahndung jedoch ohne Erfolg.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden keine Gegenstände aus dem Einfamilienhaus entwendet.

Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen und des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizei Weilheim getätigt. Die weitere Sachbearbeitung wird vom zuständigen Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkichren, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II fortgeführt.

Dabei bitten die Ermittler auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat im Zusammenhang mit dem Einbruch am Pfingssonntag, 8. Juni 2025, in der Zugspitzstraße in Grainau verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wem sind vor dem Einbruch am Abend des 8. Juni 2025 verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Zugspitzstraße aufgefallen?

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08821/917-0 bei der Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden.

Die sachleitende Staatsanwalschaft München II stellte Haftantrag gegen den 40-jährigen dringend Tatverdächtigen. Er wurde zur Klärung der Haftfrage am 9. Juni 2025 dem zuständigen Ermittlungsrichter beim Amtsgericht München vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt, wo er nun in Untersuchungshaft sitzt.