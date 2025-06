STRAUBING. Am Pfingstmontag, den 09.06.2025 kurz nach 16 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der Bundesstraße B8 bei Straubing.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 54-jähriger Pkw-Lenker aus dem Landkreis Straubing-Bogen mit seinem Ford Kombi von der Auffahrt Tiergarten auf die B8 in Fahrtrichtung Regensburg ein und versuchte kurz nach der Auffahrt das Fahrzeug zu wenden. Ein 52-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Schwandorf, der sich auf der B8 in Fahrtrichtung Regensburg befand, konnte nicht mehr ausweichen und stieß frontal in die Fahrertüre.

Der Motorradfahrer zog sich durch den Zusammenstoß schwerste Verletzungen zu. Der Pkw Fahrer wurde leicht verletzt. Vier weitere Insassen des Pkws standen unter Schock. Alle Beteiligten wurden nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert.

An beiden Fahrzeugen entstand nach bisherigen Erkenntnissen Totalschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurden durch die zuständige Staatsanwaltschaft ein unfallanalytisches und technisches Gutachten sowie eine Sicherstellung der Fahrzeuge angeordnet. Die B 8 war während der Zeit der Unfallaufnahme bis ca. 19 Uhr voll gesperrt. Zur Verkehrslenkung und Absicherung war die Feuerwehr Straubing mit 14 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort. Der Unfall wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Straubing aufgenommen.

Veröffentlicht: 09.06.2025, 19.16 Uhr