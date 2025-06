MEMMINGERBERG. Vom Freitag, 06.06.2025 bis Montag, 09.06.2025 fand in Memmingerberg auf dem Gelände südlich des Allgäu-Airports das Ikarus-Festival 2025 statt. Nach Angaben des Veranstalters besuchten in diesem Jahr rund 120.000 Gäste das Festival.

Aus polizeilicher Sicht standen der sichere Ablauf der Veranstaltung, die Vermeidung von Verkehrsbeeinträchtigungen und Beeinträchtigungen für die Bevölkerung sowie die Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität im Vordergrund.

Die umfangreichen Planungsmaßnahmen im Vorfeld des Festivals erstreckten sich über mehrere Monate. Daran beteiligt waren die Verwaltungsgemeinschaft Memmingerberg, das Landratsamt Unterallgäu, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Sicherheitsdienst und der Veranstalter.

Dank der umfangreichen Planungsmaßnahmen und dem hohen Engagement aller Beteiligten verlief die Veranstaltung ohne nennenswerte Sicherheitsstörungen.

Von Seiten der Polizei waren während des Festivals Einsatzkräfte aus dem gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, der Grenzpolizei sowie der Bereitschaftspolizei, im Einsatz. Diese wurden von weiteren Einsatzkräften benachbarter Polizeipräsidien, der Bundespolizei und des Zolls tatkräftig unterstützt.

Das IKARUS-Festival fand erneut zum Beginn der Pfingstferien und damit mit dem Beginn des Ferienreise- und Flugverkehrs statt.

Dank der umfangreichen Verkehrsplanungen im Vorfeld kam es nur zu gelegentlichen Behinderungen in der An- und Abfahrtsphase. Lediglich am Freitag kam es während der Anreise der Festivalbesucher zu einem temporären Rückstau von Fahrzeugen, der sich auch auf die Anschlussstelle Holzgünz auf der A96 auswirkte. Die Polizei konnte den Rückstau jedoch zeitnah auflösen. Insgesamt verlief der Verkehr über die vergangenen Tage weitestgehend störungsfrei.

Darüber hinaus kam es im Verlauf des Festivals nach einer ersten Auswertung zu knapp 230 Straftaten und 82 Ordnungswidrigkeiten. Davon waren

198 Betäubungsmitteldelikte

5 Körperverletzungsdelikte

3 Widerstand bzw. tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

71 Fahrten unter Drogeneinfluss

13 Fahrten unter Alkoholeinfluss

Der Problematik der übermäßigen Lärmbelästigungen wurde auch in diesem Jahr wieder durch Lärmschutzmessungen an vorher ausgewählten Messpunkten begegnet. Die Lautstärkepegel wurden entsprechend der Messergebnisse auf die Vorgaben des immissionsschutzrechtlichen Bescheides zurückgeregelt, so dass die Anzahl der Beschwerden für die Betroffenen zwar ärgerlich, aber insgesamt sehr überschaubar war. Insgesamt kam es lediglich zu drei Lärmbeschwerden im Zusammenhang mit dem Festival. (PP Schwaben Süd/West)

