DIETMANNSRIED. Der Pkw einer 61-jährigen Pkw-Fahrerin überschlug sich am Pfingstmontag bei einem Unfall ohne Fremdbeteiligung.

Die Frau befuhr um kurz nach 10:35 Uhr die A7 zwischen den Anschlussstellen Dietmannsried und Bad Grönenbach in nördliche Fahrtrichtung. Eigentlich wollte sie eine dort befindliche Rastanlage ansteuern und eine Pause einlegen. Aufgrund von Unachtsamkeit geriet sie aber schon vor der Ausfahrt nach rechts ins Bankett, stieß gegen ein Verkehrszeichen und fuhr im weiteren Verlauf über die rechte Schutzplanke. Hierbei überschlug sich ihr Pkw und kam anschließend quer zur Fahrbahn im Grünstreifen zum Liegen. Durch den Anprall mit der Schutzplanke wurde auch ein Leitpfosten herausgerissen und auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Die Fahrerin wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde abgeschleppt. Neben den Feuerwehren Dietmannsried und Überbach war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Da der Hubschrauber auf der Fahrbahn landete, war die A7 kurzzeitig voll gesperrt. Während der weiteren Unfallaufnahme und der Fahrzeugbergung konnte der Verkehr über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 18.000,- Euro geschätzt. (VPI Kempten)

