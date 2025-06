877. Fremdenfeindliche Beleidigung – Altstadt

Am Dienstag, 03.06.2025, gegen 20:15 Uhr, befanden sich zwei Männer (32 und 31 Jahre alt, mit Wohnsitz in München und im Landkreis Augsburg, beides deutsche Staatsangehörige) am Stachus. Dort schüttete unvermittelt eine 55-jährige Deutsche ohne festen Wohnsitz dem 32-Jährigen Bier über seinen Arm, das sie in einer Dose mit sich führte. Anschließend beleidigte die 55-Jährige die beiden Männer verbal mit mehreren fremdenfeindlichen Äußerungen. Außerdem bedrohte sie beide verbal.

Eine sofort verständigte Streife der Polizei konnte die 55-Jährige vor Ort antreffen und festnehmen. Nach erfolgter Sachbearbeitung und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde die 55-Jährige einem Ermittlungsrichter vorgeführt und anschließend der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 44 übernommen.

878. Staatschutzrelevante Schmierschriften – Ludwigsvorstadt

Zwischen Dienstag, 04.06.2025, 20:00 Uhr, und Mittwoch, 05.06.2025, 09:00 Uhr, brachten bislang unbekannte Täter in einem Hörsaal einer Hochschule mehrere staatschutzrelevante Schmierschriften an (im Kontext mit dem aktuellen Nah-Ost-Konflikt). Die Schmierschriften wurden von den Verantwortlichen der Hochschule bereits wieder entfernt.

Das Kriminalfachdezernat 4 hat die Ermittlungen aufgenommen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Volksverhetzung und Sachbeschädigung.

879. Sturz aus großer Höhe; eine Person verstorben - Fröttmaning

Beim Finalspiel der UEFA Nations League zwischen Spanien und Portugal am Samstag, den 08.06.2025 um kurz nach 23:00 Uhr, stürzte eine männliche Person mit Wohnsitz im Landkreis Garmisch-Partenkirchen aus dem Mittelrang der Munich Football Arena in den Unterrang und dort auf eine Treppe im Bereich der Pressetribüne.

Der Mann verstarb noch vor Ort an den erlittenen Verletzungen.

Die Kriminalpolizei hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Anhaltspunkte, die auf Fremdverschulden hindeuten.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Kriminalpolizei.

880. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung - Altstadt

Am Freitag, den 06.06.2025 gegen 23:30 Uhr, wurde die Polizei München über eine exhibitionistische Handlung informiert. Im Bereich der Müllerstraße soll eine männliche Person vor einer 21-Jährigen mit Wohnsitz im Main-Taunus-Kreis sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen haben.

Vor Ort konnte die 21-Jährige angetroffen werden. Sie berichtete, dass sie zunächst von drei unbekannten männlichen Personen angesprochen wurde und als sie sich im Anschluss in das Auto ihres Lebensgefährten setzte, eine männliche Person aus dieser Gruppe an das Beifahrerfenster herangetreten sei und sexuelle Handlungen an sich selbst vollzog.

Im Anschluss flüchteten die drei unbekannten Personen. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten drei Personen angetroffen werden, die auf die Beschreibung passten. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 25-Jährigen Norweger, ohne Wohnsitz in Deutschland. Dieser wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I wegen einer exhibitionistischen Handlung angezeigt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 15 der Münchner Kriminalpolizei.

881. Zwei Einbrüche - Blumenau

Fall 1:

In der Zeit von Donnerstag, den 05.06.2025 gegen 18:15 Uhr, bis Freitag, den 06.06.2025 gegen 07:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter unberechtigt Zugang zu einer Bildungseinrichtung.

Dort verschafften er oder sie sich unbefugt Zutritt zu einem Büroraum und entwendeten gewaltsam einen Tresor, der sich in diesem Raum befand. Im Anschluss flüchteten der oder die bislang unbekannten Täter unter Mitnahme des Tresors aus der Bildungseinrichtung in unbekannte Richtung.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Wastl-Witt-/Blumenauer-/Senftenauer Straße (Blumenau) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fall 2:

In der Zeit von Donnerstag, den 05.06.2025 gegen 21:00 Uhr, bis Freitag, den 06.06.2025 gegen 09:45 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über die Eingangstüre Zutritt zu einer Jugendeinrichtung.

Anschließend wurde eine Bürotür gewaltsam geöffnet und Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich aus dortigen Geldkassetten entwendet. Anschließend wurde unter Mitnahme der Tatbeute das Gebäude wieder verlassen. Der oder die bislang unbekannten Täter flüchteten schließlich in unbekannte Richtung.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Blumenauer-/Terofal-/Wastl-Witt-Straße (Blumenau) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

882. Festnahme eines Tatverdächtigen nach einem Tötungsdelikt - Nymphenburg

Am Sonntag, den 08.06.2025, wurde die Münchner Polizei gegen 16:25 Uhr darüber informiert, dass es in einer Wohnung im Stadtgebiet zu einem Angriff mit einem Messer auf eine weibliche Familienangehörige gekommen sein soll.

Aufgrund der zunächst unklaren Lage wurden mehrere Streifenbesatzungen sowie ein Notarzt zum Einsatzort entsandt. In der betreffenden Wohnung trafen die Einsatzkräfte auf eine 76-jährige Frau mit Wohnsitz in München, die mehrere Stichverletzungen aufwies.

Sie wurde umgehend medizinisch versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb sie kurze Zeit darauf.

Ein 24-jähriger Tatverdächtiger, ebenfalls mit Wohnsitz in München, befand sich zum Zeitpunkt des Eintreffens der Polizei ebenfalls in der Wohnung und konnte dort durch die Einsatzkräfte vorläufig festgenommen werden.

Der Tatort wurde großräumig abgesperrt. Neben der ersten polizeilichen Aufnahme wurden auch umfassende Maßnahmen zur Spurensicherung durchgeführt.

Aufgrund der Absperrmaßnahmen kam es zeitweise auch zu Einschränkungen im Trambahnverkehr.

Die weiteren Ermittlungen vor Ort wurden direkt vom Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei übernommen.

Diese beziehen sich speziell auf Tatablauf und Tathintergrund.

Wir bitten um Verständnis, dass aktuell hierzu keine weiteren Informationen veröffentlicht werden können.