ANSBACH. (598) Wie mit den Meldungen 537 und 563 berichtet, kam es in Ansbach innerhalb von nur wenigen Tagen zu insgesamt drei Übergriffen seitens einer Personengruppe auf Unbeteiligte. Der Kriminalpolizei Ansbach gelang es nach umfangreichen Ermittlungen, gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Ansbach, drei dringend Tatverdächtige zu identifizieren. Gegen zwei Personen erging Haftbefehl wegen versuchten Totschlags.



Am 24.05.2025 geriet ein 34-jähriger Mann gegen 05:15 Uhr vor einem Imbiss in der Uzstraße in Streit mit einer dreiköpfigen Personengruppe. Im weiteren Verlauf griffen die Täter den Mann an und traktierten ihn am Boden liegend mit Tritten. Erst als ein Zeuge hinzukam und einschritt, ergriffen die Unbekannten die Flucht. Der 34-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Er erlitt diverse Prellungen und Platzwunden.

Eine Woche später, am 31.05.2025, gegen 05:30 Uhr, gingen wiederum drei Unbekannte einen jungen Mann vor einer Bar in der Uzstraße an, brachten ihn mit Schlägen zu Boden und traten ihn bis zur Bewusstlosigkeit gezielt gegen den Kopf. Als zwei Zeugen dazwischengingen und versuchten, die Angriffe zu beenden, wurden diese ebenfalls geschlagen. Sie zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu. Das Trio flüchtete anschließend in Richtung Platenstraße. Der 28-Jährige musste zur Versorgung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Auf Grund der Massivität der Angriffe stufte die Staatsanwaltschaft Ansbach die beiden Taten als versuchte Tötungsdelikte ein. Bei der Kriminalpolizei Ansbach wurde daraufhin eine Ermittlungskommission zur Bearbeitung der Fälle gegründet.

Im Rahmen der fortschreitenden Ermittlungen der Kriminalpolizei Ansbach und der Staatsanwaltschaft Ansbach konnte ein Zusammenhang mit einer weiteren Körperverletzung hergestellt werden. Hier kam es am 17.05.25 gegen 05:15 Uhr in der Uzstraße ebenfalls zu einem unvermittelten Angriff auf einen jungen Mann durch drei unbekannte Täter. Auch hier traktierten die Täter den Geschädigten (26) mittels Faustschlägen und Fußtritten. Der 26-Jährige benötigte keine medizinische Behandlung.

Aufgrund der abgegebenen Täterbeschreibungen, dem ähnlichen Vorgehen sowie des örtlichen Zusammenhangs, ging die Ermittlungskommission von ein und derselben Tätergruppierung aus.

Intensive Ermittlungen, insbesondere die Vernehmung zahlreicher Zeugen, führte nun zur Identifizierung dreier Tatverdächtiger. Es handelt sich hierbei um drei Männer aus Ansbach im Alter von 24, 20 und 20 Jahren. Beamte der Kriminalpolizei Ansbach nahmen zwei der Männer (24, 20) am 06.06.2025 fest und führten Wohnungsdurchsuchungen durch. Gegen beide erließ der Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Ansbach Haftbefehl wegen versuchten Totschlags. Sie befinden sich derzeit in Untersuchungshaft.

Der dritte Tatverdächtige (20) wurde nach erfolgten Kriminalpolizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Ansbach und der Staatsanwaltschaft Ansbach dauern weiter an.



Erstellt durch: Janine Mendel