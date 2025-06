HERSBRUCK. (596) Von Freitagabend (06.06.2025) auf Samstagmorgen (07.06.2025) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Hersbruck ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.



In der Zeit von 21:45 Uhr bis 09:30 Uhr gelangten der oder die Unbekannten durch Aufhebeln eines Fensters in das Anwesen Am Spessart/Am Steig.

In den Innenräumen durchwühlten der oder die Täter diverse Schränke und Schubladen und flüchteten. Über einen etwaigen Entwendungsschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0911 2112-3333.



