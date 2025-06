NÜRNBERG. (593) Am Freitagnachmittag (06.06.2025) zeigte sich ein Unbekannter vor zwei Kindern in Nürnberg-Langwasser in exhibitionistischer Art und Weise. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.



Die beiden Kinder liefen gegen 14:30 Uhr von der U-Bahn nach Hause. In der Reichweinstraße trafen sie auf einen bislang unbekannten Mann, welcher nur Boxershorts trug. Diese zog er im weiteren Verlauf herunter, sodass die Kinder sein Glied sehen konnten. Zudem lief er auf die Kinder zu, worauf diese nach Hause rannten.

Beschreibung des Mannes:

ca. 30-40 Jahre alt, schlank, ungepflegtes Erscheinungsbild, kurze, braune Haare. Er trug ausschließlich eine blaue Unterhose und eine schwarze Jacke.

Die Kriminalpolizei hat die Ermitltungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die Angaben zur Tat oder dem Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Janine Mendel