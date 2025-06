NÜRNBERG. (591) In der Nacht zu Samstag (07.06.2025) trat ein 38-Jähriger im Nürnberger Süden mehrfach in exhibitionistischer Art und Weise in Erscheinung. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd nahmen ihn in Gewahrsam.



Gegen Mitternacht ging bei der Einsatzzentrale die Mitteilung über einen Mann ein, welcher sich in der Markgrafenstraße aufhalten und sichtbar an seinem Glied manipulieren solle. Beamte konnten den Mann feststellen und brachten ihn zur Dienststelle.

Nach Durchführung polizeilicher Maßnahmen entließen die Beamten den 38-Jährigen woraufhin es nicht lange dauerte, bis die nächste Mitteilung einging. Der Beschuldigte saß nun an der Straßenbahnstation in der Frankenstraße und manipulierte erneut an seinem Glied.

Auf Grund des erneuten Auftretens nahmen die Polizisten den Mann über Nacht in Gewahrsam. Eigenen Angaben zu Folge hatte er im Laufe des Tages Betäubungsmittel zu sich genommen.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen der Vornahme exhibitionistischer Handlungen gegen den 38-Jährigen ein.



Erstellt durch: Janine Mendel