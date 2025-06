DEGGENDORF: Am Pfingstmontag, 09.06.2025, kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Stadtwesten. Es wurde niemand verletzt, die Kriminalpolizeiinspektion Straubing hat die Ermittlungen übernommen. Eine Person wurde vorläufig festgenommen.

Am Montag, gegen 07:00 Uhr, wurde die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Niederbayern von der Integrierten Leitstelle über einen Brand im Deggendorfer Stadtwesten informiert. Die eingesetzten Feuerwehren begannen umgehend mit den Löscharbeiten in einer Wohnung im Hochparterre. Bei Eintreffen der Rettungskräfte befanden sich die Anwohner des Mehrfamilienhauses bereits außerhalb des Gefahrenbereiches. Die Bewohner konnten nach erfolgreicher Brandlöschung wieder zurück in ihre Wohnungen. Verletzt wurde durch das Brandereignis niemand. Der entstandene Schaden beläuft sich ersten polizeilichen Schätzungen zufolge auf einen mittleren fünftstelligen Betrag.

Die Staatsanwaltschaft Passau hat zusammen mit der Kriminalpolizeiinspektion Straubing die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. In diesem Zusammenhang wurde der Mieter der betroffenen Wohnung vorläufig wegen des Verdachtes auf Brandstiftung festgenommen.

Veröffentlicht: 09.06.2025, 11.45 Uhr