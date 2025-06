1064 – Polizei stellt Rauschgift auf Rastanlage sicher

Autobahn A8 / Rastanlage Edenbergen – Am gestrigen Sonntag (08.06.2025) fand ein Passant eine schwarze Umhängetasche an der Rastanlage Edenbergen und übergab diese der Polizei. In der Tasche fanden die Beamten Rauschgift.

Gegen 08.30 Uhr verständigte der Passant die Polizei und teilte mit, dass er eine schwarze Umhängetasche auf der Rastanlage gefunden habe. In der Tasche fanden die Polizeibeamten kleine Tütchen mit Kokain und Amphetamin sowie eine kleine Menge an Cannabis.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnten die Beamten die Tasche einem 31-jährigen Mann zuordnen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den 31-jährigen Mann.

1065 – Polizei kontrolliert Sattelanhänger mit gerissenen Bremsscheiben

Autobahn A8 / AS Zusmarshausen / FR München – Am Mittwoch (04.06.2025) führten Einsatzkräfte der Verkehrspolizei Augsburg Schwerverkehrskontrollen durch. Hierbei kontrollierten Beamten einen Sattelanhänger mit gerissenen Bremsscheiben.

Gegen 15.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 61-jährigen Fahrer des Sattelanhängers. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass die Bremsscheiben des Anhängers aufgrund der Hitze mehrere Risse hatten. Diese Risse können die Bremsfähigkeit des Anhängers stark einschränken.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes.

Die Polizei ermittelte nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung gegen den 61-jährigen Mann sowie das verantwortliche Unternehmen.

Nach erfolgreicher Reparatur der Bremsscheibe durfte der Fahrer seine Fahrt fortsetzen.

1066 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Stadtbergen – Am Freitagnachmittag (06.06.2025) beschädigte eine bislang unbekannte Person zwischen 16.20 Uhr und 16.40 Uhr einen grauen Opel Mokka auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Ulmer Landstraße (350er Hausnummern). Der Unbekannte stieß offenbar mit einem Gegenstand gegen die Heckklappe des Opels. An diesem entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

1067 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Stadtbergen – Am vergangenen Freitag (06.06.2025) touchierte eine bislang unbekannte Person zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr einen grauen Opel Meriva auf dem Parkplatz einer Metzgerei in der Benzstraße. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Opel entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.