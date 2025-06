OBERHAID, LKR. BAMBERG. Ein Dachstuhlbrand in Oberhaid hinterlässt einen Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich. Glücklicherweise blieben die Hausbewohner unverletzt. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am vergangenen Samstag, gegen 4.40 Uhr, gingen die ersten Notrufe ein. Zeugen berichteten von einem Hausbrand in Oberhaid. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der Dachstuhl des Einfamilienhauses bereits in Vollbrand. Die alarmierten Feuerwehren aus der Umgebung konnten den Brand schnell eindämmen und eine Ausbreitung auf angrenzende Gebäude, insbesondere auf ein angebautes Haus, verhindern. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich sieben Personen im Haus. Dank Knistergeräuschen und starker Rauchentwicklung im Dachgeschoss bemerkten sie den Brand rechtzeitig und konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Rund 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort. Das Dachgeschoss wurde vollständig zerstört. Nach den Löscharbeiten richtete die Feuerwehr eine Brandwache ein, die das Gebäude bis in die Nachmittagsstunden überwachte.

Durch den Brand entstand ein erheblicher Sachschaden, der nach ersten Schätzungen bei etwa 150.000 Euro liegt. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache aufgenommen und die Brandörtlichkeit abgesperrt.