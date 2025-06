ALTENKUNSTADT, LKR. LICHTENFELS. Unbekannte brachen über Nacht in ein Büro in Altenkunstadt ein und öffneten gewaltsam einen Tresor. Die Kriminalpolizei Coburg bittet um Hinweise.

Zwischen Donnerstag, 22 Uhr, und Freitag, 5.50 Uhr, brachen Unbekannte über ein eingeworfenes Fenster in ein Bürogebäude in der Straße „Gewerbegebiet“ ein und öffneten dort gewaltsam einen Tresor. Die Täter entwendeten mehrere tausend Euro Bargeld und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, bevor sie unerkannt entkamen.

Die Kripo Coburg hat die Ermittlungen zu dem Einbruch übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/6450 zu melden.