BAMBERG. Über ein Dach drangen derzeit noch unbekannte Täter in der Nacht vom Samstag auf Sonntag in ein Bürogebäude ein und erbeuteten Bargeld. Die Kripo Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Den Einbrechern gelang es, im Zeitraum von Samstag, 20 Uhr, bis Sonntag, 6 Uhr, zunächst über das Dach in den Gebäudekomplex in der Kirschäckerstraße einzusteigen. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchsuchten sie alle Räume. Mit Gewalt öffneten sie einen Tresor und erbeuteten eine fünfstellige Summe Bargeld. Im Anschluss entkamen die Täter unerkannt und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.