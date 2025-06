KIEFERSFELDEN, LKR. ROSENHEIM. Am Sonntag, den 8. Juni 2025, brach an einem geparkten Pkw am Parkplatz des Hechtsees ein Feuer aus. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Euro-Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizei Rosenheim übernahm die Ermittlungen in diesem Fall und bittet um Zeugenhinweise.

Am Nachmittag des Pfingstsonntags (8. Juni 2025), zwischen 15.30 und 16.50 Uhr, wurde ein brennender Pkw auf dem Parkplatz am Hechtsee in der Thierseestraße in Kiefersfelden gemeldet.

Bei Eintreffen der sofort alarmierten regionalen Feuerwehren stand der geparkte Pkw im vorderen Bereich bereits in Flammen. Durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte konnte das Feuer zügig gelöscht und ein Vollbrand des Pkw verhindert werden.

Durch den Brand wurde niemand verletzt. An dem Pkw entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Brannenburg. Weitere Ermittlungen wurden vom Krimimaldauerdienst der Kriminalpolizei Rosenheim, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim fortgeführt.

Zur genauen Brandursache können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden. Die kriminalpolizeilichen Untersuchungen hierzu dauern noch an und die Ermittler bitten zur Klärung des Sachverhalts auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat am Nachmittag des Pfingstsonntags (8. Juni 2025) im Bereich des Hechtsee-Parkplatzes in der Thierseestraße in Kiefersfelden verdächtige Wahrnehmungen gemacht?



Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die für die Ermittlungen zur Brandursache von Bedeutung sein könnten?

Hinweise werden an die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer 08031/200-0 oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.