PASSAU. Nachdem am Samstag, 07.06.2025, ein 48-jähriger Fahrer in der Grünaustraße in eine Personengruppe fuhr, liegen nun weitere Erkenntnisse vor.

Im Zuge der bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen liegen Anhaltspunkte vor, dass ein möglicher Sorgerechtsstreit Auslöser für die Tat gewesen sein soll. Entgegen der ersten Meldung wird das Alter der Frau von 38 auf 40 Jahre korrigiert. Nach derzeitigen Kenntnisstand wird von insgesamt fünf verletzten Personen ausgegangen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau die Ermittlungen übernommen. Über die Haftfrage wird im Laufe des morgigen Tages entschieden.

Veröffentlicht: 07.06.2025, 19.15 Uhr