NÜRNBERG. (587) Am frühen Samstagmorgen (07.06.2025) verlor ein 22-Jähriger in Nürnberg Reichelsdorf offensichtlich die Kontrolle über seinen Pkw, durchbrach die Frontscheibe einer Tankstelle und kam im Innenraum zum Stehen. Im Rahmen der Unfallaufnahme fanden die Beamten Betäubungsmittel bei dem Fahrer auf.



Der 22-Jährige befuhr gegen 04:00 Uhr die Reichelsdorfer Hauptstraße in Richtung der Rednitzbrücke. Hier verlor er offentlichtlich die Kontrolle über seinen Pkw, schleuderte über eine Verkehrsinsel und zerstörte ein Verkehrszeichen. Anschließend überfuhr er eine Zapfsäule der dortigen Tankstelle und durchbrach die Frontscheibe, um mit seinem Pkw im Innenraum der Tankstelle zum Stehen zu kommen.

Die beiden Insassen (22 und 16) des verunfallten Mercedes AMG (Totalschaden) blieben nach derzeitigem Stand unverletzt. Der Pkw wurde duch das Technische Hilfswerk aus dem Gebäude geborgen.

An dem Tankstellengebäude entstand massiver Sachschaden, welcher auf rund 250.000 Euro geschätzt wird.

Beamte der Nürnberger Verkehrspolizei nahmen den Unfall vor Ort auf. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Sicherstellung des Fahrzeugs sowie eine Blutentnahme bei beiden Insassen des Pkw an.



In dem Mercedes fanden die Beamten einen Rucksack mit rund 70 Gramm Marihuana und weitere Betäubungsmittelutensilien. Eine daraufhin durch die Staatsanwaltschaft angeordnete Wohnungsdurchsuchung führte zum Auffinden geringer Mengen an Betäubungsmitteln.

Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort stellte sich zudem heraus, dass beide Insassen im Vorfeld bereits einen Verkehrsunfall verursacht hatten und in diesem Zusammenhang wegen einer Verkehrsunfallflucht ermittelt wird.

Der 22-Jährige war hier in derselben Nacht gegen 03:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Ernst-Sachs-Straße gegen einen geparkten Pkw gefahren. Er und sein Mitfahrer entfernten sich, ohne ihre Personalien anzugeben von der Unfallstelle. Gemäß erster Ermittlungen war auch der 16-jährige Jugendliche auf dem Parkplatz mit dem Pkw gefahren, wonach gegen diesen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt wird.



Die beiden jungen Männer wurden im Anschluss an die Sachbearbeitung entlassen. Gegen sie leiteten die Beamten Ermittlungsverfahren u.a. wegen Trunkenheit im Verkehr (Cannabis), Gefährdung des Straßenverkehrs, Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Erstellt durch: Janine Mendel