LENGGRIES, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Am Freitagnachmittag, 6. Juni 2025, ist ein 26-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen, nachdem er mit einem Baum kollidierte. Die Polizeiinspektion Bad Tölz übernahm die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.

Am Freitagnachmittag (6. Juni 2025), gegen 16.45 Uhr, befuhr eine Motorradgruppe (vier Fahrer) die Kreisstraße TÖL 24 von Vorderriß in Richtung Eng. Nach derzeitigen Erkenntnissen kamen in der ersten Linkskurve nach Vorderriß die ersten beiden Fahrer vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und mangelnder Ortskenntnis unabhängig voneinander nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der erste Motorradfahrer, ein 26-Jähriger aus Berlin, rettete sich durch Abspringen von seiner BMW und verletzte sich nur leicht. Der hinter ihm fahrende 30-jährige Berliner prallte mit seiner Aprilia nach aktueller Spurenlage gegen einen Baum und wurde dabei von seinem Motorrad geschleudert. Er erlitt dadurch schwerste Verletzungen und wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen, in der er im Laufe der Nacht verstarb.

Der BMW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen an der Hand und wurde zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 7000 Euro.

An der Unfallörtlichkeit waren zahlreiche Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei eingesetzt. Die Unfallaufnahme sowie die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernahm die örtlich zuständige Polizeiinspektion Bad Tölz, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II.