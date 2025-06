SULZBACH-ROSENBERG. LKR. AMBERG-SULZBACH Polizeipräsident Thomas Schöniger verabschiedete am Freitag, den 06.06.2025, den Leiter der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg Michael Kernebeck, der ab 01.05.2025 die Leitung der Zentralen Einsatzdienste Amberg übernommen hat. Im Rahmen der Veranstaltung wurde außerdem der Interimsleiter der Zentralen Einsatzdienste Amberg, PHK Lorenz, verabschiedet und PHK Plößl als neuer Leiter der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg begrüßt.

Am 06. Juni 2025 hatte das Polizeipräsidium Oberpfalz zum Amtswechsel von gleich zwei Dienststellen in den Historischen Rathaussaal in Sulzbach-Rosenberg geladen. Vor über 100 Gästen aus Politik, Justiz, verschiedenen Behörden und Organisationen, sowie den Leitern der umliegenden Polizeidienststellen, verabschiedete der Oberpfälzer Polizeipräsident Thomas Schöniger nun offiziell den bisherigen Chef der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg, Ersten Polizeihauptkommissar Michael Kernebeck, der die Dienststelle seit Ende 2016 leitete. Kernebeck wechselte bereits zum 01.05.2025 zu den Zentralen Einsatzdiensten Amberg und übernahm dort die Leitung der Dienststelle.

In seiner Festrede skizzierte Schöniger die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Dienststellen und dankte in diesem Zusammenhang allen Beschäftigten der beiden Dienststelle für ihre engagierte und professionelle Arbeit.

Polizeihauptkommissar Lorenz, der im Rahmen eines Personalförderverfahrens in den letzten sechs Monaten die Leitung der Zentralen Einsatzdienste Amberg innehatte, wurde durch den Polizeipräsidenten ebenfalls verabschiedet.

Mit Polizeihauptkommissar Tobias Plößl stellte Polizeipräsident Schöniger außerdem den neuen Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg vor. Der 49-jährige lebt mit seiner langjährigen Lebensgefährtin im Landkreis Amberg-Sulzbach und war zuvor unter anderem bereits als stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg, sowie bei der Verkehrspolizeiinspektion Amberg tätig.

Vita EPHK Michael Kernebeck

Michael Kernebeck begann seinen Weg bei der Polizei 1988 in der 2. Qualifikationsebene, wechselte jedoch nach kurzer Zeit in die 3. Qualifikationsebene und absolvierte das Studium in Sulzbach-Rosenberg.

Nach Verwendungen bei der Bereitschaftspolizei in Sulzbach-Rosenberg sowie bei der Polizeiinspektion Nürnberg Ost, war er als Dienstgruppenleiter 10 Jahre lang Angehöriger der Polizeiinspektion Auerbach. Es folgte die Tätigkeit als Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Amberg von 2008 – 2013, bevor er als stellvertretender Dienststellenleiter zu Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg wechselte.

Drei Jahre später übernahm Kernebeck die Leitung der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg. Nun übernahm er im Mai 2025 den Posten als Dienststellenleiter der Zentralen Einsatzdiensten Amberg.

Kernebeck ist Vater zweier erwachsener Söhne und lebt mit seiner Ehefrau im Landkreis Amberg-Sulzbach.

Vita PHK Tobias Plößl

Tobias Plößl begann seine polizeiliche Karriere 1992 mit der Ausbildung zur 2. Qualifikationsebene in Sulzbach-Rosenberg und Nürnberg.

Nach einer kurzen Verwendung bei der Bereitschaftspolizei in München, war er als Wach- und Streifenbeamter bei der Polizeiinspektion Nürnberg Süd tätig.

2002 folgte der Wechsel zum PP Oberpfalz, wo sich vier Dienstjahre beim Einsatzzug der Polizeidirektion Amberg anschlossen.

Nach dem zweijährigen Studium zum Polizeikommissar ab 2006, waren Plößl fast 10 Jahre als stellvertretender Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Amberg tätig.

2018 wechselten Tobias Plößl zur Verkehrspolizeiinspektion Amberg und wurde daraufhin 2022 in das Personalauswahl- und Entwicklungsverfahren für Führungsämter in der 3. Qualifikationsebene aufgenommen.

Es folgten Förderstationen bei der Kriminalpolizei Amberg und im Sachgebiet E3 – Kriminalitätsbekämpfung für jeweils ein halbes Jahr.

Nachdem Plößl im November 2023 bereits als Verfügungsgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg tätig war, wechselte er für ein halbes Jahr zurück zur Verkehrspolizeiinspektion Amberg.

Nun hat er im Juni 2025 die Position als Leiter der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg übernommen.

Der 49-jährige lebt mit seiner langjährigen Lebensgefährtin im Landkreis Amberg-Sulzbach.

Vita PHK Robert Lorenz

2002 begann Robert Lorenz die polizeiliche Ausbildung in der 2. Qualifikationsebene in Sulzbach-Rosenberg. Anschließend war er ein halbes Jahr bei den Zentralen Einsatzdiensten in Fürstenfeldbruck und weiter sechseinhalb Jahre als Streifenbeamter bei der damaligen Polizeiinspektion Gröbenzell im Polizeipräsidium Oberbayern Nord tätig.

2012 folgte der Wechsel zur der Polizeiinspektion Regensburg Süd, dem sich das Studium zur 3. Qualifikationsebene anschloss. Nach dem erfolgreichen Abschluss 2018 wurde Lorenz zur Polizeiinspektion Schwandorf versetzt.

Der anschließenden Verwendung bei der Polizeiinspektion Regensburg Süd folgte die Aufnahme in das Personalauswahl- und Entwicklungsverfahren für den Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene.

Nach verschiedenen Förderstationen bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg, der Polizeiinspektion Weiden i.d.OPf. und im Sachgebiet E1 – Organisation und Dienstbetrieb des Polizeipräsidium Oberpfalz übernahm Lorenz im vergangenen halben Jahr die Leitung der Zentralen Einsatzdienste Amberg.