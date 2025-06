Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

HIRSCHAID, LKR. BAMBERG. Nach einer Auseinandersetzung am frühen Donnerstagmorgen, bei der zwei Männer mit Glasflaschen aufeinander eingeschlagen haben sollen, müssen sich ein 30-Jähriger und ein 24-Jähriger strafrechtlich verantworten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg sitzen die beiden Männer in Untersuchungshaft.

Am Donnerstagmorgen, gegen 1.30 Uhr, befanden sich die beiden Marokkaner in der S-Bahn von Nürnberg in Richtung Bamberg. Aus einer bislang ungeklärten Ursache kam es untereinander zu einer vorerst verbalen, später körperlichen Auseinandersetzung. In dessen Verlauf soll der 24-Jährige dem 30-Jährigen mit einer Glasbierbierflasche auf den Kopf geschlagen haben, sodass diese zerbrochen sei. Im weiteren Verlauf soll der 30-Jährige mit einer zerbrochenen Bierflasche den 24-Jährigen verletzt haben. Alarmierte Polizeikräfte nahmen die beiden Kontrahenten am Bahnhof in Hirschaid vorläufig fest, wogegen sich der 30-Jährige zur Wehr gesetzt haben soll. Beide erlitten jeweils leichte Verletzungen, die ärztlich behandelt werden mussten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erließ ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Bamberg am Freitag Haftbefehle jeweils wegen des dringenden Tatverdachts unter anderem der gefährlichen Körperverletzung gegen den 24-Jährigen und gegen den 30-Jährigen. Sie befinden sich inzwischen in Justizvollzugsanstalten.