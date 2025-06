Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof

MÜNCHBERG, LKR. HOF. Ermittlungen der Kriminalpolizei Hof zur Todesursache eines leblos aufgefundenen Mannes in Münchberg deuten auf einen gewaltsamen Tod hin. Ein Ermittlungsrichter erließ am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof Untersuchungshaftbefehl gegen einen 46-jährigen Tatverdächtigen.

Am vergangenen Sonntagabend erreichte die Polizei die Mitteilung über eine leblose Person vor einem Wohnhaus im Stadtgebiet Münchberg. Alarmierte Kräfte des Rettungsdienstes begannen umgehend mit der Reanimation des aus Hof stammenden Mannes, die jedoch erfolglos blieb.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof erfolgte eine rechtsmedizinische Untersuchung, die erste Hinweise auf ein mögliches Fremdverschulden am Tod des Mannes ergab. Zur Klärung der näheren Todesumstände übernahm die Kriminalpolizei Hof die weiteren Ermittlungen. Dabei erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 46-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Am Mittwoch durchsuchten daraufhin mehrere Kriminalbeamte eine Wohnung in Münchberg und führten umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch. Die Ermittler nahmen den Wohnungsinhaber fest und führten ihn auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof am Folgetag am Amtsgericht Hof vor. Ein Ermittlungsrichter erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags. Der Mann befindet sich seitdem in einer Justizvollzugsanstalt.

Nach aktuellen Erkenntnissen soll es in dem Mehrfamilienhaus in Münchberg zwischen den beiden Männern zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Dabei kam der 63-jährige Mann mutmaßlich infolge von Gewalteinwirkung ums Leben. Die genauen Todesumstände sowie die Hintergründe der Tat sind Gegenstand laufender polizeilicher und staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen.