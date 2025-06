REGENSBURG. Am gestrigen Donnerstag wurde eine Seniorin Opfer eines Callcenter-Schockanrufs. Sie übergab mehrere zehntausend Euro in bar an einen bislang unbekannten Täter. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt und sucht Zeugen.

Am Donnerstag, 05.06.2025, erhielt eine 83-jährige Seniorin in einem Mehrfamilienhaus in Regensburg einen Anruf von einer weiblichen Unbekannten, die sich unter Weinen als Enkelin ausgab. Im weiteren Gesprächsverlauf wurde der Seniorin von einem angeblichen Staatsanwalt mitgeteilt, dass ihre Enkelin nach einem tödlichen Verkehrsunfall dringend Bargeld benötige, um einer Haftstrafe zu entgehen. Die Täter forderten die Übergabe von so viel Bargeld wie möglich an einen Abholer der Staatsanwaltschaft.

Im Vertrauen auf die Angaben übergab die Geschädigte an der Haustür schließlich einen fünfstelligen Eurobetrag in bar an den Abholer. Dieser entfernte sich zu Fuß.

Der bislang unbekannte Abholer wird wie folgt beschrieben:

ca. 1,80 m groß

ca. 35 Jahre alt

südländisches Aussehen

glatt rasiert

trug eine olivfarbene Steppjacke

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt und sucht Zeugen. Haben Sie am Donnerstagnachmittag, 05.06.2025, zwischen 15:00 Uhr und 17:30 Uhr im Bereich der Görresstraße/Schmellerstraße verdächtige Beobachtungen gemacht (z. B. verdächtige Personen oder Fahrzeuge), die mit dem Betrug in Verbindung stehen könnten? Dann wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder auch an jede andere Polizeiinspektion.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz warnt eindringlich vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen. Legen Sie bei solchen Gesprächen sofort auf!

Weitere Tipps der Polizei gegen Callcenter-Betrüger: